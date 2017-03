'Vrije keus prostituee is een mythe'

Inwoners en vluchtelingen omarmen elkaar

13:37 ,,Omarm elkaar, in een samenleving waarin iedereen welkom is. Samen zijn we Leidschendam-Voorburg." Met die woorden opende burgemeester Klaas Tiggelaar zaterdag de bijeenkomst 'Welkom Hier', die in de Oude Kerk in Leidschendam-Voorburg werd gehouden.