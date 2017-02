'Oorlog is mensenwerk. Wat voor keuze zouden wij hebben gemaakt in die jaren?" Met die woorden zet presentator Diederik van Vleuten ons wekelijks aan het denken in de tv-serie Het was oorlog. Het avontuur van de gewone Haagse jongen Henk Gerlach (1920-1986) had mooi in de serie gepast.

Als de Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnenvallen, studeert Gerlach rechten in Leiden. Hij woont in hetzelfde hoekhuis aan het Rapenburg dat later wereldberoemd zou worden door de film Soldaat van Oranje.



Inderdaad, hij kende Erik Hazelhoff Roelfzema, maar volgens zoon Diederik zijn de twee niet bevriend geweest. ,,Hij was niet het type voor mijn vader."



In 1941 wordt de Leidse universiteit gesloten. Gerlach krijgt een oproep van de Wehrmacht om 'schouder aan schouder tegen de Sovjethorden te vechten'. Hij komt in het register voor, omdat hij is opgegroeid in de geboorteplaats van zijn moeder, de grensplaats Bentheim.



Vluchten

Gerlach duikt onder en met de vrienden Joop en Guus Born en Jan Brand bedenkt hij het plan om naar Engeland te vluchten. Dat moet met een grote omweg: via België, Frankrijk en Zwitserland. Het is ook een kostbare onderneming: voor het vervoer als 'pakketje' moeten ze 3.750 gulden per persoon betalen. In mei 1943 verlaat Gerlach zijn ouderlijk huis, villa Nieuw Bentheim aan de Badhuisweg in Scheveningen. Zijn zoon Diederik vertrekt 67 jaar later vanaf dezelfde plek, in een oude Peugeot 406. Hij wil met journalist Casper Postmaa de reis nogmaals afleggen, om een reconstructie te maken.



Henk Gerlach en zijn vrienden doen er natuurlijk iets langer over, met de fiets en trein. Maar het gaat in het begin heel voorspoedig. Vanaf de Franse grensplaats Moretz volgen ze op aanwijzingen van een pastoor een pad door de Jura. 'Het was zwaar, maar de vrijheid gaf ons vleugels', schrijft een van hen.



In Zwitserland worden ze geïnterneerd in een vluchtelingenkamp, waar ze landweggetjes moeten aanleggen met kleine steentjes. In het kamp maken ze kennis met een Joodse jongeman, Rudi Abas. En dan komt het nieuws binnen dat de Amerikanen zijn geland op Sicilië. Gerlach verandert zijn plan. Hij wil zo graag meevechten met de geallieerden dat niet Engeland het reisdoel wordt, maar Italië. Rudi Abas wil graag mee en samen verlaten ze het werkkamp.