Vrijwilligers EJK Waterpolo zetten Den Haag op de kaart

Het Hofbad is tien dagen lang, van 10 september tot en met 18 september, het decor voor waterpoloteams met meisjes onder de 19 jaar die strijden om de Europese titel. ,,We willen Den Haag op de kaart zetten'', vertelt Arjan Boer, voorzitter van Top Zwemsport Den Haag. ,,We vinden dat veel meer evenementen naar ons toe moeten komen, te beginnen bij dit kampioenschap. Hierna moeten de bekerfinales van de eredivisie naar het Hofbad komen.''



Vrijwilligers uit Den Haag, voornamelijk van startgemeenschap Waterpolo Den Haag, doen dagenlang hun uiterste best om van het kampioenschap een succes te maken. ,,Twee dagen voorafgaand aan het toernooi hebben vrijwilligers opgebouwd'', zegt Boer.



Een vast team van een man of tien staat elke dag van half 8 tot 10 uur in het zwembad om alles in goede banen de leiden. ,,Met als voormannen waterpoloërs Vincent Wijsman en Jeroen ter Hoeven. In totaal hebben we ongeveer 75 vrijwilligers rondlopen in deze dagen.''



Bezoekers

Het harde werk lijkt zijn vruchten af te werpen. ,,Vooral als Nederland speelt, is het druk. De eerste dagen zaten er ongeveer 500 mensen op de tribune. Maar ik verwacht dat het heel druk gaat worden dit weekend, nu de Nederlandse meisjes de halve finale hebben gehaald'', voorspelt Arjan.



De meiden spelen vandaag om 17:30 uur de halve finale tegen Griekenland. Mochten ze die winnen, spelen ze morgen om 15:00 uur de finale. En de fanaten die de finale van de jongens willen zien, kunnen meteen door naar Alphen, waar om 18:00 uur om de titel wordt gestreden.