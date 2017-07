Vrouw die agent in hand beet krijgt 80 uur werkstraf

Na een verkeersongeval op de Fruitweg september vorig jaar in Den Haag kreeg ze ruzie met twee agenten. De auto van Safira W. (26) was geknald tegen een auto met een gezinnetje met kinderen erin. W. had wat wijntjes op, maar ze was niet de schuldige van het ongeval. De ander partij had haar immers voorrang moeten verlenen.

Agenten namen W. toch een blaastest af en wilden haar meenemen naar het bureau. Zij vroeg of ze eerst 'nog wat hijsjes' van haar sigaret mocht nemen, want ze was nogal geschrokken. De ene politieman zou dat hebben toegestaan, maar een ander trok de peuk uit haar mond. Daarna ontstond een worsteling, waarbij W. geschopt zou hebben. Daardoor was volgens de agenten een handbotje van een van hen gebroken. Door complicaties kon hij weken niet werken.

Ontkennen

De verdachte ontkende geschopt te hebben. De Haagse rechtbank meent echter dat de agenten de waarheid hebben gesproken. ,,Er is geen aanleiding om hun verklaringen als onbetrouwbaar te beschouwen'', zei de rechtbankvoorzitter vrijdag tijdens de uitspraak tegen de verdachte. ,,U hebt geweld gepleegd tegen mensen die hun werk deden."