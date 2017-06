Vrouwen bepalen het straatbeeld bij de Shopping Night

Dit is onze traditie!’ antwoorden Jennifer (35), werkzaam bij een Haagse dak- en thuislozenorganisatie, en haar zus Vanessa Gout (38), woonachtig in Zoetermeer en werkzaam bij ABN Amro, op de vraag waarom ze zich in de drukte van de elfde editie van de Haagse Shopping Night begeven. ,,We gaan ieder jaar. Eerst wat eten bij Vapiano en daarna winkelen! Hartstikke gezellig en onze mannen letten thuis op de kinderen, want zoiets willen wij niet meemaken’’, zeggen de zussen terwijl ze een moeder met twee huilende kinderen in een tweelingwagen bemoedigend toeknikken.