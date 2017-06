Vrouwen betast en vechtpartijen tijdens Parkpop

Directeur Guus Dutrieux zegt te balen van de incidenten, maar benadrukt dat het festival ,,geenszins onveilig is''. ,,Er hangen overal camera's en er lopen beveiligers rond'', aldus de directeur. ,,Er is ook heel snel ingegrepen.''

Oppositiepartij Groep de Mos eist opheldering over het incident. Raadslid Lex Kraft van Ermel: ,,Wij willen precies weten wat er gebeurd is. En we willen weten of we tijdens evenementen ook gebiedsverboden kunnen opleggen aan dit soort lieden.''