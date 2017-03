Vrouwenhandel niet bewezen, toch de cel in

Volgens het OM had hij zich schuldig gemaakt aan uitbuiting van de vrouw. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat de man weliswaar zaken geregeld heeft om de vrouw in de prostitutie te laten werken, maar dat het niet bewezen is dat hij dat deed met de bedoeling om er zelf financieel beter van te worden.



Helemaal vrijuit gaat de verdachte overigens niet. De rechtbank bepaalde dat hij vier maanden gevangenisstraf moet krijgen voor een mishandeling op straat in Voorburg. Hij zou een man tegen het hoofd hebben getrapt. Het slachtoffer liep daarbij een verwonding aan de neus op, maar volgens de rechters had dat nog veel erger kunnen aflopen.