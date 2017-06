Vuilnis verspreid door centrum snel opgeruimd

Sommige plekken lagen onder de inhoud van zakken die waren opengescheurd door zeemeeuwen. Door het warme weer was het lastig de geur van vuil weg te krijgen. In het Noordeinde zaten de deuren van de winkels potdicht. Een winkelier kneep haar neus dicht een veegde met een doorleefde bezem haar portiekje schoon. De vuilniszakken had ze netjes in grote dozen voor haar deur gezet.



,,Het stinkt enorm”, zei de vrouw. ,,Gelukkig is mijn winkel nog niet open, anders had de geur echt klanten weggejaagd. Maar ik zag de vuilnismannen al aan komen rijden, hoor. Dus het zal zo allemaal wel voorbij zijn. Maar die hitte werkt ook niet mee. Het is écht warm.”