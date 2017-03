Vuilniswagen belandt op zijn kant

'Kosten asbestsanering gierend uit de hand gelopen'

14:25 De gemeente Westland heeft de kosten van de asbestsanering in Wateringen gierend uit de hand laten lopen. Dat zei de advocaat van de broers Piket, de eigenaren van de afgebrande loods aan de Wateringseweg vanmorgen bij de Raad van State in een zitting over het verhalen van de kosten.