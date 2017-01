'Vuurwerk niet verbieden'

Héle jaar verkrijgbaar: dan gaat het spannende eraf

,,Ik heb een beter idee dan het verbieden van vuurwerk. Ik denk namelijk dat verbieden het illegaal gebruik in de hand werkt. Het moet juist omgedraaid worden. Het moet het hele jaar verkrijgbaar worden. Let wel, dan alleen siervuurwerk en niet heel zwaar en met een gebruikstijd tot maximaal 22.00 uur en als het gebruikt gaat worden een 'meldplicht' via internet bij de politie. Op deze manier verspreid, zal het spannende er vanaf gaan. In België en andere landen heeft dit volgens mij al gewerkt. Nou weet ik wat een hoop mensen dan zullen zeggen: 'Dat werkt bij de Nederlanders niet'. Yeah right. Dat denken Nederlanders bij alles. Maar ik denk altijd: 'Eerst eens een keer uitproberen, dan verder lullen.' Of misschien eerst eens ook in de zomer invoeren of iets dergelijks, maar niet alleen met oud en nieuw. Maak het een gewoon dingetje. De zware knallen zijn al verboden en daar ben ik het al mee eens.''

Kees van Tok.



Scheelt een hoop ellende voor mens en dier

Goed plan. Mooie show op Malieveld en strand etcetera. Scheelt een hoop ellende voor mens en dier. Te veel hersenlozen die er niet mee om kunnen gaan, blijkt ieder jaar weer.

Paul Batenburg.



Verbod ja, maar dan ook keihard handhaven!

Helemaal eens met een vuurwerkverbod. Ik zie straten, die net voor miljoenen zijn opgeknapt, en nu verziekt zijn door illegale vuren. Daarbij de agressie, gewonden en ga maar door. En, sorry, ik heb politie gezien die lieden die 's middags hard vuurwerk stonden te gooien, vanuit de auto toeriepen ,,Jongens, mag pas om 6 uur". Waarna ze gewoon doorreden, terwijl verderop de bommen klapten. Dus vuurwerkverbod, ja, maar dan ook keihard handhaven. En daar ben ik bang voor: dat het alleen maar woorden zijn.

Ferry Laan.



Beter is een selectief verbod met handhaving

Wellicht is een selectief verbod, à la stadion- en straatverbod, in combinatie met betere handhaving en/of begeleiding een beter idee. Een ander alternatief is mogelijk één vuurwerklocatie per wijk of buurt. Een algemeen verbod leidt mogelijk tot nog meer ongeregeldheden/vernielingen door groepen al of niet beschonken/bedwelmde niksnutten.

Marva en Rene Hoogerwerf.



Op nieuwsjaardag al zo'n 800 ritten ambulance! Absoluut!

Iedereen die tegen is nodig ik uit om de jaarwisseling eens mee te gaan met hulpverleningsdiensten of spoedeisende hulp. Een gemiddelde rit met ambulance kost zo'n 800 tot 900 euro!! Op dag 1 van het nieuwe jaar zaten we alleen in de regio Haaglanden al rond de 800 ritten! Dit betalen we met zijn allen, mensen... En hier zijn alle ritten van politie en brandweer nog niet eens bij opgeteld! Om nog niet te spreken van de belasting voor het milieu, dieren, enzovoorts. Wat dacht je van de kosten voor schoonmaak door gemeentediensten? Weegt dit allemaal op tegen de lol van het zelf aansteken van een rotje? Ik denk dat alle mensen die tegen zijn, geen idee hebben van al het bovengenoemde. Mijn inziens is een professioneel georganiseerde vuurwerkshow per gemeente een prima alternatief!

Dibbus Dibbus.



Spierballentaal, maar er gaat niets veranderen

Ja, Den Haag is de stad van 'Recht en Vrede' en dat moet koste wat het kost prevaleren boven alles. Daarbij hebben de rechters hun onafhankelijkheid, ook héél belangrijk. Kortom, spierballentaal van de burgemeester, de minister van Justitie (zwaardere straffen eisen) enzovoorts enzovoorts, maar er gaat niets veranderen. Laten we ons maar weer druk maken over de luchtvervuiling van de houtkacheltjes in NL.

Paul Peperkamp.



Zorg voor flinke straffen!

Lekkere makkelijke redenering van burgemeester Van Aartsen! Komt die er weer makkelijk mee weg! Als hij een beetje nadenkt weet hij dat het vuurwerk in onze omringende landen heel makkelijk te koop is! Hij moet eens zorg dragen dat er flinke straffen toegepast gaan worden.

Ruud van Kluijve.



Den Haag is al een triest hoopje niks geworden!

Joh die vent heeft al bijna alles wat Haagsch is verboden, afgeschaft of verbannen en nu dit nog! Den Haag is onder zijn bewind een triest hoopje niks geworden! Geen festivals, geen dance events, geen grote uitgaansgelegenheden etcetera. Den Haag is dood! En dan dit nog eens van ons af willen pakken?! Met die vreugdevuren kan ik me heel goed inleven dat ze die willen beperken, maar laat op zijn minst elke wijk 1 vuur hebben. Zorg dat de jongeren erbij betrokken worden en geef ze het gevoel van verantwoordelijkheid en inspraak. Ik denk dat het ongein wat die gasten nu uithalen dan stukken minder zal zijn! Verbieden heeft juist een tegeneffect en is juist spannend en leuk en je speelt de illegale vuurwerkhandelaren er juist mee in de kaart; die zien dit verbod graag komen!

Sebastiaan Krapels.



Er blijft geen traditie over

Heb je weer zo iets, er blijft niets meer over van onze traditie's. En dan met z'n allen naar Scheveningen, hoe kom je daar met je gezinnetje? De tram rijdt niet meer, dan maar met een slok op de auto in. Nee, ze moeten die lui die het veroorzaken oppakken. Dan ben je goed bezig, dus laten we het gewoon bij het oude laten.

Jannie Beglinger.



Verbieden heeft geen zin

Ik denk dat verbieden geen zin heeft. Dan gaan ze alleen maar harder en gevaarlijker vuurwerk halen uit Duitsland en België. Michelle Paauw. Pak die klootzakken aan! Om nu gelijk het vuurwerk te verbieden....pak die klootzakken aan!

Chien Haandrikman.



Ik gun de normale mensen hun vuurwerk

Probleem is alleen dat degene die er nu een zootje van maken dat toch blijven doen. En iedereen hier dan weer de dupe van wordt. Ik heb zelf niks met vuurwerk hoor, maar gun het de normale/ opgevoede mensen om 1x per jaar op een nette manier vuurwerk af te steken.

Jeroen Woelders.