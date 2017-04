VVD in Den Haag slaat linksaf

Meer klimaatneutrale huizen, meer trams en bussen. Nee, het zijn niet de verkiezingsthema's waarmee de VVD gewend is de boer op te gaan. Toch gaat het gebeuren in Den Haag.



De liberalen zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden en de koerswijziging richting raadsverkiezingen van 2018 is rigoureus. ,,Noem het gerust de nieuwe VVD'', zegt wethouder en partijleider Boudewijn Revis in een interview met deze krant.



Het verkiezingsprogramma van 2014 ademde een heel andere sfeer. Destijds wilden de liberalen 16 miljoen euro bezuinigen op duurzaamheidssubsidies. ,,Dat was fout'', zegt Revis nu. ,,Als ik naar mijn partij kijk, zie ik heel veel mensen die juist bezig zijn met duurzaamheid. Wij staan nu ook voor meer groene energie en klimaatneutrale woningen.''



Verlanglijst

De uitbreiding van het openbaar vervoer staat eveneens hoog op de nieuwe verlanglijst. Is de VVD als klassieke auto- en asfaltpartij dan verleden tijd? Deels wel, erkent de lijsttrekker: ,,Veel mensen hebben een auto nodig, zo simpel is het. En parkeren voor de deur moet kunnen. Maar niet meer overal.''



Het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD wordt geschreven door partijprominent en oud-wethouder Frits Huffnagel. Oud-Kamerlid Mark Verheijen helpt bij het maken van de kandidatenlijst. De radicale koerswijziging heeft deels te maken met de dramatische verkiezingsuitslag in 2014: de liberalen verloren in Den Haag bijna de helft van hun zetels: ze daalden van 7 naar 4.



Maar er is meer nodig dan alleen een inhoudelijke revisie, vindt Revis: ,,We moeten als VVD echt laten zien dat èlke buurt ons aan het hart gaat. We moeten van de tegenstelling 'zand en veen' af. Waar het om gaat, is of mensen willen meedoen of niet.''



De partij wil met zoveel mogelijk kiezers in gesprek. Van deur tot deur. ,,Je kunt als traditionele partij niet meer op basis van beleidsstukken zeggen: 'we doen wat goed is voor de stad'. Mensen willen hun persoonlijke verhaal kwijt.''



Revis lacht: ,,Ik heb thuis al gezegd: mij zie je voorlopig niet.''