VVD wil af van boete bij verlies van rijbewijs

42 maanden cel geëist tegen Haagse Syriëganger Latief

17:12 Terreurverdachte Martijn N. uit Den Haag hoorde vandaag 42 maanden cel tegen zich eisen door het Openbaar Ministerie. Twaalf daarvan zijn voorwaardelijk. De Hagenaar probeerde in het verleden twee keer naar Syrië te reizen. Volgens het OM had hij als doel om zich daar aan te sluiten bij de terreurorganisatie IS.