VVD wil snel studie naar surfrif in zee

Morgen dient hij dan ook een initiatiefvoorstel in om de gemeenteraad warm te krijgen voor een onderzoek naar verschillende varianten van een surfrif. Dit onderzoek kost naar schatting tussen 100.000 euro en anderhalve ton en kan in een half jaar worden uitgevoerd.



De lokale VVD pleitte in 2014 tijdens de verkiezingscampagne al voor zo'n rif, dat stevige golven 'afbreekt en ordent' waarna er continu 'lang doorrollende golven' volgen.



Prettig om op te leren surfen, maar in de ogen van Wörsdörfer ook voordelig voor zwemmers.



Als er een rif van harde duurzame materialen wordt aangelegd, voorkomt dit verder een noodzakelijke ophoging van de boulevard. En als de boulevard niet verhoogd hoeft te worden, scheelt dat volgens de VVD in meerdere opzichten geld.



Wörsdörfer hoopt op een spoedige instemming met de studie, zodat de gemeenteraad eind dit jaar een beslissing kan nemen over een surfrif ja of nee. Als het akkoord in 2017 komt, kan de uitvoering volgens hem worden meegenomen in de geplande verlenging en versterking van de havenhoofden in 2020. ,,Dan doen we het in één keer goed en besparen we geld.''