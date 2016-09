Waar kan Den Haag nog 40.000 nieuwe woningen bouwen?

Maandenlang is gewerkt aan een nieuwe Agenda Ruimte voor de Stad, onder regie van wethouder Joris Wijsmuller (bouw, HSP). Het voltallige stadsbestuur licht de agenda vanmiddag toe. Dat geeft het belang aan van het thema. Het gebeurt zelden dat het complete college een plan presenteert.



Gevoelig

In de coalitie van Den Haag, met vijf partijen van uiterst links tot stevig rechts, is de groei van de stad een gevoelig thema. Het raakt aan belangrijke dossiers, als gezondheid/milieu, groen, ruimte en mobiliteit. Zo leidde Wijsmullers uitspraak over de auto ('tegen minder auto's in de stad zeg ik volmondig ja') snel tot politieke ophef.



Concreet

Het is daarom de vraag hoe concreet de ruimteagenda wordt. Is het stadsbestuur erin geslaagd om fundamentele keuzes te maken? Om straten of buurten aan te wijzen die autoluw worden? Om plekken aan te wijzen waar wolkenkrabbers komen? Worden er groenstroken volgebouwd? In de wandelgangen klonk al de kritiek dat er te weinig bouwplannen zouden staan in het stuk. Om alle nieuwe Hagenaars een plek te geven, moeten er 40.000 huizen gebouwd worden, becijferde Wijsmuller eerder.



Verpaupering

Sommige oppositiepartijen zijn niet blij met de groei van de stad. Ze waarschuwen dat Den Haag 'verpaupert' als er geen rem op de groei komt. Bewonersorganisaties uit het Valkenboskwartier, de Archipel en Benoordenhout klaagden vorig jaar ook over het steeds voller raken van de stad.