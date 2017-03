Waarborgfonds 1,5 ton kwijt door frauderende medewerker

Handel in anabolen was nog groter dan gedacht

8:46 Maar liefst vijf miljoen pillen en capsules hadden Hagenaars Nejdime L. en Reinder G. opgeslagen op verschillende plekken in de regio. De illegale handel in onder andere anabole steroïden en erectiemiddelen, waarvoor de twee werden opgepakt, is daarmee nog veel groter dan gedacht.