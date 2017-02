Waardering voor aanpak wildparkerende fietsers

Bij de start vorig jaar was menig Hagenaar sceptisch. Ineens, nadat je jarenlang lukraak je fiets kon parkeren in Grote Marktstraat en omgeving, mochen rijwielen alleen nog maar in speciale vakken worden geplaatst. Of de fiets moest gestald worden tegen een officeel nietje, in een rek of bij een van de gratis Biesieklette-stallingen in de buurt.



Maar sinds 3 oktober worden wildgeparkeerde rijwielen na een half uur respijt opgepakt en afgevoerd en levert je scooter fout parkeren een boete op. Wie te laat is zijn of haar fiets nog diezelfde dag op te halen bij de Biesieklette achter het Theater aan het Spui, kan de eigen fiets voor 25 euro 'terugkopen' bij het Fietsdepot Haaglanden op de Binckhorst.



Bezoekers van het winkelhart die merkten dat hun fiets was opgehaald door gemeentehandhavers scholden en jammerden. De gemeenteraad vroeg én kreeg een 'klankbordgroep' met daarin direct betrokkenen, om de praktische uitvoering van de strengere regels scherp in de gaten te houden.



Positief

Gisteren leverde dit gezelschap - bestaande uit enkele binnenstadbewoners, een vertegenwoordiger van Fietsersbond en Biesieklette en een aantal ondernemers - het 'rapport fietsparkeren Grote Marktstraat e.o.' af. Het oordeel is door de bank genomen positief.



De klankbordgroep adviseert de raad en het college van b en w door te gaan met het huidige beleid. 'Het ordenen van het parkeren van fietsen (..) heeft een positief effect op de sfeer in de straat.' Het gratis stallen bij Biesieklette op de eerste dag tot sluitingstijd wordt gewaardeerd en moet zeker blijven. Aldus de groep.