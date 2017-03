Wachten op een monteur van Bosch

Drie dagen zat ze al aan de telefoon gekluisterd om monteurs naar haar appartement in Rijswijk te krijgen. Galjaard en haar man eten nu brood in plaats van warme maaltijden, die met name haar man nodig heeft vanwege zijn zwakke gezondheid. ,,Toen ik de advertentie las van Bosch dat de gaskoppeling van de gasfornuizen die tussen 2006 en 2011 zijn geproduceerd kunnen ontploffen, ben ik aan het bellen geslagen. Als ik de krant niet elke dag zou uitpluizen, zou de flat hebben kunnen ontploffen.''

Wachten

Bosch laat weten dat Rijswijk 'helaas' onder de regio Den Haag valt, waar erg veel gasfornuisbezitters wonen die een afspraak willen voor de vervanging van de gaskoppeling. Wachten dus, en verplicht zoutloos brood eten. ,,In een kanten klaarmaaltijd zit zout dat mijn man niet mag. Als je gezond bent is dit te overkomen, maar voor zieke mensen is dit echt vervelend.''



Bosch meldt dat omdat het om landelijk 16.000 consumenten gaat, de planning wordt aangepast. ,,Op nummer 0800-1908 kunnen mensen terecht voor hun afspraak of als ze op een of andere manier zijn benadeeld. De elektrische oven mag wel gewoon worden gebruikt.''