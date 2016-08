Wandelaar vindt lichaam hond in koffer in bosjes

De wandelaar liet zijn hond uit toen het dier plots de bosjes inging en er niet meer uitkwam. De man besloot op een gegeven moment te kijken en deed toen de lugubere vondst.



Vermoedelijk was het dier al overleden voordat het in de koffer werd gestopt. Dat denkt Cherinda Caspers die bij de Dierenambulance werkt. Zij werd op de melding afgestuurd. ,,De hond was zo groot, die had je nooit levend in die koffer gekregen.''



Het dier was waarschijnlijk al een paar dagen dood. ,,Het lichaam was al redelijk aan het verteren'', aldus Caspers. ,,Ik heb het ook niet uit de koffer gehaald, dat was niet te doen.'' Op basis van wat ze wel zag denkt ze dat het om een volwassen labrador of golden retriever ging.



Opgegraven

Dierenlichamen worden wel vaker gevonden, maar de manier waarop deze hond is 'gedumpt' is incidenteel. ,,Mensen begraven hun huisdieren weleens buiten en dan niet diep genoeg. Die beesten worden dan opgegraven door andere dieren die dat ruiken.''



Caspers schrok toen ze ter plekke was. ,,Ik snap de gedachtegang niet van iemand die op deze manier een hond dumpt. Er spelen hier geregeld kinderen in de bosjes. Die hadden ook zomaar die koffer kunnen vinden. En dat is heftig.''



De Dierenambulance heeft op Twitter een getuigenoproep gedaan.