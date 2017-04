Wandelen over de ambtelijke hoofden

Behalve op donderdagmiddag. Dan is het nét even anders. De locatie recht tegenover de Tweede Kamer druppelt langzaam vol met mannen in pakken en chique overhemden. Vrouwen gehuld in rokjes, met naaldhakjes en rode lippen, sluiten zich bij hen aan. Linea recta Rond de klok van 17.00 uur lopen de vele ministeries die Den Haag rijk is, leeg. Een grote groep ambtenaren beweegt zich van daaruit linea recta naar het horecaplein. Om te proosten, te lachen, te kletsen, te roddelen en te netwerken. Met de afdeling, het 'eigen clubje,' maar ook met collega's die werkzaam zijn bij andere ministeries. Want eerlijk is eerlijk: met een biertje erbij is het net wat makkelijker een praatje aan te knopen met dat belangrijke gezicht van Sociale Zaken dan zonder. Tot diep in de avond, of zelfs nacht, vloeien de biertjes en wijntjes rijkelijk. Man, vrouw en de kinderen thuis? Die rekenen niet eens meer op echtgenoot, papa en mama. Bij de borrelende ambtenaren maakt het avondeten op die ene dag in de week plaats voor bier en bitterballen. Véél bitterballen en biertjes: serveersters en obers met rood aangelopen gezichten doen hun uiterste best om aan de lopende band overvolle dienbladen nét zo vol op de plaats van bestemming te krijgen. Geen gemakkelijke opgave, zeker niet naar mate de avond vordert en bezoekers luidruchtiger én beweegbaarder worden. Bij menig (fietsende) passant verschijnt een frons op het gezicht. Hier en daar levert het tafereel op het Plein zelfs een paar rollende ogen op. 'Wat doén al die mensen hier', hoor je voorbijgangers denken. Nog een tip: wie haast heeft om het station te bereiken, kan het Plein op donderdagmiddag maar beter omzeilen.

,,Regelmatig ga ik op donderdag na werktijd samen met een vaste collega bier drinken op het Plein”, vertelt Jim Bieler (41), werkzaam op de ICT-afdeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ,,Het is hier altijd gezellig. Dé plek om met elkaar en ambtenaren van andere ministeries te babbelen. En dat er nogal wat vrouwelijk schoon voorbij paradeert, is natuurlijk mooi meegenomen”, grapt hij er achteraan. Vanavond staat zo’n beetje de hele afdeling van Bieler met een biertje in de hand van het zonnetje te genieten vlak voor café Barlow. ,,Het is mijn afscheidsborrel”, legt de Hagenaar, buiten werktijd muzikant in de Haagse rockband Drive By Vendettas, uit. Hij moet lachen. ,,Tja, als de overheid betaalt, komt opeens wél iedereen mee.” Hoewel Bieler straks niet meer werkzaam zal zijn bij het ministerie, is hij ervan overtuigd dat de donderdagmiddagborrel een traditie blijft. ,,Ik ga aan de slag bij de Koninklijke Bibliotheek: die zit hier óók om de hoek”, legt hij uit. ,,Het blijft dus makkelijk om hier na werktijd op het terras neer te ploffen. Met mijn vaste ‘borrel-collega’ blijf ik afspreken na werktijd om samen te bieren.”

'Ik haal de gemiddelde leeftijd hier flink omhoog' Pak aan, stropdas om, de haren strak gekamd en een biertje in de hand. De 68-jarige Paul de Jonge is naar eigen zeggen een 'Plein-bezoeker' van de oude garde. ,,Vroeger liep iedereen hier nog met een stropdas om, maar die tijden zijn voorbij", vertelt hij. ,,Tegenwoordig zien die borrelaars er meer casual uit." Al jarenlang bezoekt De Jonge meerdere keren per week het Plein. ,,Toen ik nog als advocaat werkte, kwam ik hier iedere dinsdagochtend met mijn collega's. Na de rolzitting gingen we hier zitten. Niét om een biertje te drinken overigens: we hielden het netjes bij koffie." Hoewel laatstgenoemde traditie lang geleden is komen te vervallen (De Jonge runt nu het bedrijf Legal Benchmarket International aan het Lange Voorhout dat anonieme aanbestedingen doet voor bedrijven die behoefte hebben aan juridische diensten) drinkt hij nog altijd graag een kop koffie of een biertje op het Plein. ,,Meestal bij sociëteit De Witte, waar ik de gemiddelde leeftijd flink naar beneden haal", grapt hij. ,,Hiér tussen de kroegen haal ik op donderdagmiddag die gemiddelde leeftijd juist omhoog."

Borrelen met Jong Defensie

De 27-jarige Nissrin Dkhissi-Ruiter is in elk geval één keer per maand op donderdagmiddag op het Plein te vinden. Sinds een jaar is ze aangesloten bij Jong Defensie, de vereniging die de jongere defensiemedewerkers helpt bij het creëren van een netwerk. Afgelopen december is ze er bestuurslid geworden. ,,Jong Defensie organiseert onder meer bezoeken aan onderdelen van Defensie, lezingen, lunches, symposia en, zoals nu, netwerkborrels", legt Dkhissi-Ruiter uit. Ze nipt van haar cocktail. ,,Eén keer per maand hebben we op donderdagmiddag bestuursvergadering, daarna gaan we hier naartoe."



Zelf woont Dkhissi-Ruiter in Enschede, maar ze vindt het geen probleem om tussen de steden heen en weer te reizen. ,,Den Haag is dé plek om te netwerken: alle ambtenaren van ministeries komen hier bij elkaar. En het treinstation is om de hoek, dus niets te klagen."



Netwerken, dat is waar het om draait tijdens de borrels. ,,Iedereen met mooie, innovatieve ideeën is welkom op onze borrel. We inspireren elkaar en wisselen plannen uit