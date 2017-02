Wandelestafette: een loop van hoop en herinnering

Onlosmakelijk met haar ziekte ziet Riedstra de gebeurtenis dat ze net daarvoor een lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan: moeder worden. ,,Ik ben alleen, maar werd benaderd door Pleegzorg. Op 8 maart werd gevraagd of ik voor een baby'tje wilde zorgen en op 29 april had ik haar in mijn armen." De negen maanden zwangerschap waren dan aan haar voorbij gegaan, de roze wolk waarop ze zat, was er niet minder om.



Kort daarna verdreven donkere wolken de roze en werd een 'onschuldig' bobbeltje in haar borst haar grootste nachtmerrie. ,,De huisarts had het waarschijnlijk niet goed gevoeld en dacht dat het niet ernstig was. Uiteindelijk kreeg ik dus een mammografie."



Op 20 juni kreeg ze de uitslag . ,,Het meest verschrikkelijke scenario werd waarheid. Ik was bang dat de combinatie als alleenstaande ouder en mogelijk borstkanker niet oké zou zijn voor Pleegzorg. Ik hoorde wel dat ik in een voorstadium zat, met plekken van twijfel. Een operatie was echter noodzakelijk." Riedstra werd op 9 juli geopereerd, liet haar borst weghalen en krabbelde langzaam op. ,,Dat ik een dochtertje had, was een reden om er keihard voor te gaan. Ik kreeg heel veel hulp van familie en vrienden. En van Pleegzorg."