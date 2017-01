Wang moet ADO ruim 2 miljoen euro betalen

ADO-eigenaar Wang is vandaag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot het betalen van ruim 2 miljoen euro aan de Haagse voetbalclub. De rechter deed iets na 14.30 uur uitspraak in het kort geding dat de eredivisionist tegen de Chinees had aangespannen.