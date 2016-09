De VVD zou de grote schoonmaak doen. Scherpere wetgeving. Aanpak terrorisme. Hogere straffen. Dat laatste is ze gelukt, we worden hard gestraft met Ard van der Steur. Zelden is iemand zó ver gekomen met zó weinig hersens. Ard is de meest geslaagde mislukte politicus van onze levensdagen.



Ik heb in de politiek al heel wat leegschedels, dwaallichten en gelukszoekers zien passeren; boer Koekoek, Janmaat, Hirschi Ali, Rita Verdonk, Henk Krol. In de persoon van de aandachtzieke Sylvana en de rechtse roeptoeter Jan Roos staan alweer nieuwe rampen op de stoep.



Nog niet zo lang geleden liepen verwarde personen op straat; tegenwoordig gaan ze de politiek in. Maar Ard heeft het allemaal. Alle politieke miskleunen gevangen in één pijnlichaam. Zijn eigen topambtenaren klagen over een volstrekt gebrek aan competentie voor het ambt bij Ard. Hij is dan ook bij gebrek aan gewicht omhoog gevallen na de bonnetjesdoofpot, waarin Ard zelf mede de regie had. Wie riep er dat misdaad niet loont? Helaas wordt Ard nu geslachtofferd voor het partijbelang. De VVD heeft het kroonjuweel Justitie niet opgepoetst, maar juist bezoedeld. Het vertrouwen in de rechtsstaat is onder het bewind van Rutte behoorlijk verslechterd. Iemand moet de schuld krijgen: Van der Steur moet boeten voor alle mislukkingen. Ook die van zijn voorgangers, partijgenoten Fred Teeven en Ivo Opstelten.



Rutte sabelde persoonlijk vorige week de politieke carrière van Ard neer. Ard zei, over de Zaandam vlogjeugd: 'We moeten het niet groter maken dan het is.' Rutte antwoorde de volgende dag met 'Het is tuig van de richel'. Een duidelijke middelvinger naar Ard: hij staat er alleen voor. De premier distantieert zich vanaf nu van zijn eigen minister. We moeten het niet groter maken dan het is - maar dit voorval geeft een aardig inkijkje in de psyche van de premier. Rutte toont zijn ware Ard.