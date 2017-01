'Warm gevoel in ministad'

,,Kom'', zegt Madurodam-directeur Joris van Dijk. ,,We nemen de kortste route, via de Brienenoordbrug, net als in het echt.'' Zojuist stond hij nog te poseren in een mini-Binnenhof, waar hij ruim bovenuit torende. Dat had wel iets koddigs.



Madurodam staat in de top 5 van sterkste dagattractiemerken van Nederland. Iedereen kent het park. Mensen hebben er 'een warm gevoel bij', weet Van Dijk. Nederlanders zijn dan misschien wars van chauvinisme, maar als ze langs 'hun' Dom in miniatuurformaat lopen, of langs 'hun' Binnenhof, dan voelen ze zich ineens 'een beetje trots'. ,,Het past bij ons, chauvinisme in miniatuurformaat'', grapt de baas van het attractiepark.



Om mee te blijven doen moet Madurodam echter vernieuwen. Want ja, je kunt ook naar Ikea, de woonboulevard of naar Duinrell. Aan Madurodam ligt dat niet, want dat is nog net zo leuk als altijd. Alleen, sinds de oprichting in 1952, toen er verder nog niet zoveel was, is het aanbod geëxplodeerd. Er is een 'strijd om de vrije tijd van mensen' losgebroken.

Logo Volledig scherm Eigenaar Joris van Dijk © Frank Jansen

In de begintijd trok Madurodam een miljoen bezoekers per jaar. Nu zijn het er tussen de 600.000 en 700.000 per jaar. En dat aantal wil de directeur graag vasthouden. ,,We hoeven niet groter te worden, maar houden wat we hebben gaat ook niet vanzelf. Als dat zo was, zouden we niet gaan verbouwen.''



Tussen 2020 en 2030 gaat het park op de schop. De miniatuurstad blijft de miniatuurstad, maar er komt iets bij. Madurodam wordt dé plek waar je iets leert 'over wat Nederland bijzonder maakt, waar je iets opsteekt over het Nederland van toen en nu.' Dat kan straks in thema-paviljoens, waarin je 'de verhalen over Hollandse helden en hoogtepunten ziet, voelt en hoort'.



Drie voorbeelden staan er al, zoals het Hof van Nederland. Hier zit je aan bij de Eerste Vrije Statenvergadering van Nederland in 1572: het moment waarop het land ontstaat. Je hóórt het volk op de ramen bonken. Je vóelt de ratten over je voeten lopen. In sneltreinvaart - 4 minuten duurt de attractie - flits je langs de hoogtepunten. ,,Het is een historisch moment om nooit te vergeten'', zegt Van Dijk in een promotiefilmpje op de site.

Weerstand

Wil je dat het publiek blijft komen, dan moet je als attractiepark elke drie tot vier jaar iets nieuws hebben. ,,Dat doen ze allemaal.'' Maar voor iets nieuws is nu geen plek. Daarom begon Madurodam al in 2011 na te denken over uitbreiding. Vorig jaar werd het eerste plan gepresenteerd, waarbij 1,6 hectare van de Scheveningse Bosjes werd afgesnoept. Dat stuitte op veel weerstand van natuurclubs en omwonenden. In het nieuwe plan, dat vandaag naar buiten wordt gebracht, gaat het nog maar om 0,7 hectare.



Dat is nog steeds genoeg om het belangrijkste deel van het plan ten uitvoer te brengen: het bouwen van de overdekte paviljoens. Het park heeft er daar al een aantal van: over het ontstaan van Nederland dus, over oprichter George Maduro en over hoe het Nederlands elftal in 1988 het EK voetbal won. Een nieuwe trekpleister is in aanbouw, over wat je in New York nog terugvindt van de Nederlanders die hier in de 17de eeuw voorloper 'Nieuw Amsterdam' stichtten.



Veertig procent van de bezoekers van Madurodam komt uit het buitenland. De rest komt uit eigen land. De buitenlanders zijn vooral geïnteresseerd in de Nederlandse iconen. De Nederlanders zelf gaat het vooral om 'het leuke dagje uit, waar je ook nog iets van opsteekt', aldus directeur Van Dijk. Vandaar de komst van de paviljoens met Hollandse verhalen. Die maken de attractie ook minder afhankelijk van het weer, want je staat er overdekt.

Logo Volledig scherm Artist impression: het voorplein wordt aangepakt. © Madurodam

Klussen

Het uitbreiden en opknappen van het park wordt, in fases, uitgevoerd over een periode van tien jaar, tussen 2020 en 2030. De hele operatie kost het park tussen de 42 en de 45 miljoen euro.



Eén van de eerste klussen op het programma is het aanleggen van een ecowal rond het park: een muur van groen ter verfraaiing. Ook wordt het 'troosteloze' voorplein flink aangepakt. Er komen bomen en bankjes. Touringcars kunnen hier straks niet meer parkeren.



In een later stadium komen er extra paviljoens bij. Aan de kant van de waterpartij in de Scheveningse Bosjes wordt een reep grond toegevoegd aan Madurodam in een slingervorm. Om 'waardevolle' dikkere bomen heen, maakt de afscheiding telkens een slingertje. Er zullen bomen worden gekapt, maar de optelsom is meer groen. ,,Het wordt mooier.'' Verdere uitbreiding in het bos is in de toekomst uitgesloten, belooft Madurodam.