Warm onthaal voor Immers

Natuurlijk moest Lex Immers gisteren eerst nog even langs de fan-shop van ADO voor hij 's avonds het veld op ging. Want dat de club een nieuw uithangbord heeft, willen ze weten ook in Den Haag. De 31-jarige middenvelder ondervond tijdens een uurtje signeren aan den lijve wat zijn terugkeer teweeg gebracht heeft bij de aanhang.



,,Iedereen wil met je op de foto en even met je praten'', aldus Immers. ,,Dat hoort erbij en is ook leuk. Mijn telefoon ontplofte nadat bekend was geworden dat ik terugging naar ADO. Facebook, Instagram, WhatsApp, alles staat helemaal vol met positieve berichtjes. Daardoor krijg ik er extra veel zin in.''



Op Houtrust kregen de Haagse supporters alvast een eerste glimp van de verloren zoon te zien. Net als de dinsdag weer vastgelegde Donny Gorter werd hij volgens afspraak na het eerste half uur naar de kant gehaald. ADO stond op dat moment met 0-1 voor door een goal van Tommie Beugelsdijk, die een vrije trap van Gorter binnenkopte. De linkspoot nam gisteren meteen weer vrijwel alle spelhervattingen voor zijn rekening. Ook Immers was dichtbij een treffer, maar zijn kopbal werd net van de lijn gehaald.



,,Dat Lex terug is, is top'', vindt ook Thomas Verheydt. De Haagse spits die MVV deze zomer heeft verruild voor Crawley Town, kwam nog even bij ADO kijken voor hij vandaag naar Engeland vertrekt. ,,Immers krikt het niveau omhoog. Goed ook dat er naast Tommie weer een Haagse jongen bij is gekomen.''



Beugelsdijk is het daar uiteraard roerend mee eens. ,,Lex is een fantastische gozer, die dezelfde humor heeft als ik'', zegt de centrale verdediger. ,,Ik ben superblij dat hij voor ADO heeft gekozen. Hij gaat heel belangrijk worden voor dit team. Lex brengt power, ervaring, duelkracht en heeft een geweldige mentaliteit.''