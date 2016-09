'Wat ik te zien krijg, went nooit'

De zaak rond Kaitlin, een Amerikaans meisje van zeven jaar oud, is een van de vele waarmee Brechtje Lijnse, bij het Openbaar Ministerie in Den Haag de aanklager die verantwoordelijk is voor kinderpornozaken, mee te maken heeft.



Kaitlin is nu veilig in een pleeggezin. Haar moeder, die meewerkte aan misbruik van het meisje, en een andere dader, zitten vast.



Begin 2015 kwam het misbruik aan het licht in Nieuw-Zeeland toen daar een kinderpornonetwerk werd opgerold. Nieuw-Zeelandse rechercheurs waren gestuit op 'iemand uit Nederland' die op een 'Tor-netwerk', het ondergrondse dark­web, stelde dat hij een meisje had waarover hij naar believen kon beschikken.



Bizar

Op dat moment werd Brechtje Lijnse ingelicht door haar buitenlandse collega's. ,,Het zou om een meisje gaan waar hij vreselijke dingen mee deed. Het is zo bizar dat je blijft hopen dat het niet waar is'', zegt de Haagse officier van justitie. ,,Toch weet je het eigenlijk al. De man had foto's waarop een meisje van een jaar of zes te zien was. Door die foto's te verspreiden, hoopte hij op het darkweb zijn 'status' te verhogen en zo toegang te krijgen tot meer kinderporno.''



Lijnse zag als zedenofficier al veel voorbij komen. Filmpjes en foto's die nooit zullen wennen, waarop te zien is hoe kleine kinderen worden misbruikt. De laatste jaren steeds gruwelijker, zelfs martelscenes. Lijnse aarzelt of ze in detail zal vertellen hoe erg de beelden zijn. In de rechtszaal waarbij ze een verdachte aankijkt, kost dat haar minder moeite. Sterker nog: door het hardop uitspreken drukt ze de man maar wat graag met de neus op de feiten naar welke foto's en films hij eigenlijk gekeken heeft.



Maar gewone mensen belasten met de gruwelijkheden die ze zelf moet aanzien? ,,Kijk anders zelf maar hoe je het omschrijft'',zegt ze dan. ,,Nou, laat ik dit zeggen: het meest afschuwelijke is als er geluid bij zit. En dan niet alleen de kreten van pijn. Want dat is op de een of andere manier al wat je verwacht te zullen horen. Maar hoe die mannen die slachtoffertjes toespreken. De toon. Of die kinderen al dat afschuwelijke leuk zouden moeten vinden.'' Ze gruwelt. ,,Daar kan ik zo kwaad van worden!''