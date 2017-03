Wat voor weer zou het zijn in Den Haag...?

Op wat meteorologen beschouwen als de eerste officieel warme dag van het jaar - 20 graden of meer - blijken veel mensen met die vraag te worstelen. Een rondje door een zonnige binnenstad van Den Haag toont een wirwar aan kledingstijlen.



Terwijl de Haagse Nieuw-Zeelander Michael Lucas zijn korte broek al heeft aangetrokken, houdt Tilburger Jan van Beurden zijn shirt, trui en jack nog even aan. Zowel Sander van Beusekom van de internationale school Parijs als Aly Achenbach uit het Friese Grou zijn van plan hun toeristisch bezoek aan Den Haag af te sluiten met een middagje Scheveningen.



Rokjesdag

Sander heeft daarvoor uit voorzorg een extra jas in zijn rugzak zitten terwijl Aly op het strand haar legging hoopt te kunnen uittrekken. ,,Het is echt rokjesdag vandaag'', vindt de Friezin. ,,Ik ben iemand die het best snel koud heeft, dus geef mij maar de warmte'', aldus de jonge student.