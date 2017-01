Waterstofbussen te duur voor regio

,,Onbegrijpelijk'', noemt directeur Jan Piet van der Meer van waterstofbelangenvereniging NWBA het besluit. ,,Helemaal als je bedenkt dat in het industriegebied van Rotterdam Europa's grootste productiefaciliteit van waterstof staat. Als een proef met rijden op waterstof ergens kan slagen, dan is het daar in die omgeving wel.''



In Den Haag wil Shell-station Kerkhof aan de Binckhorstlaan graag waterstof gaan aanbieden. De hoop is dat dit ergens in het tweede kwartaal van dit jaar mogelijk is. Ook in Delft en Pijnacker zijn gegadigden. De Europese Unie en het rijk zetten zwaar in op het uitstootvrij maken van het openbaar vervoer. Uiterlijk in 2025 moeten alle (stads)bussen vervangen zijn door duurzame exemplaren. De MRDH wordt daarom de mogelijkheid geboden om met subsidie achttien waterstofbussen te kopen. Het samenwerkingsverband zou die milieuvriendelijke bussen dan weer in bruikleen moeten geven aan ov-bedrijven in de regio: RET en HTM.



Wat meespeelt bij het 'nee' van de MRDH, is het prijskaartje. Een waterstofbus kost 650.000 euro, zo'n 400.000 euro meer dan een conventionele bus. Achttien stuks kosten dus 7,2 miljoen meer dan eenzelfde aantal dieselvarianten.



Zelfs met subsidie (de EU en het rijk hoesten driekwart van de meerkosten op) is de MRDH onder de streep nog altijd 1,8 miljoen meer kwijt dan wanneer ze kiest voor dieselbussen. De MRDH voert bovendien aan dat rijden op waterstof nog geen proven technology is, een techniek die haar waarde heeft bewezen.