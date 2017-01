'We delen heel veel, behalve een vent'

Kamperen

Feitelijk verkeren ze elke dag in elkaars invloedsfeer. Al is het maar omdat ze onder één dak slapen. Eén keer is het anders geweest. Op hun 28ste was dat, zes jaar geleden. ,,Omdat zij zo nodig moest kamperen'', zegt Iris met een gespeeld verwijtende stem. ,,Daarna wisten we heel zeker dat we daar niet goed tegen konden.''



Dus hebben ze een huis gekocht, waar ze inmiddels wonen. Eerst met z'n tweeën, maar al snel met z'n vieren. ,,Met dus ook onze vriendjes'', verduidelijkt Annelies. ,,Of zij daar geen moeite mee hadden? Neuh. Ze wisten waar ze aan waren begonnen.''



Ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar feitelijk was die woonsituatie een keiharde voorwaarde. En voor wie hun manier van leven maar raar vindt: het kan veel gekker, vindt opnieuw Annelies. ,,We zitten bij een vereniging van tweelingen (zie kader, red.) en daar hoorden we het verhaal over een tweeling die het samen met één man heeft aangelegd. Dat gaat ons te ver.'' Iris lacht: ,,Dat is helemaal waar. Het enige wat wij niet delen is dezelfde vent.''



De mens mag in aanleg een sociaal wezen zijn, de meeste stervelingen kennen toch ook de bijna elementaire behoefte om zich af en toe af te zonderen. Geldt niet voor Annelies en Iris. Zelfs een vraag in die richting begrijpen ze verkeerd. ,,Wij willen heus ook weleens dat onze vriendjes even weggaan'', reageert Annelies. ,,Zodat we eindelijk met z'n tweeën alleen kunnen zijn.''