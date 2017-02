'We gaan er als een baksteen uit'

Blaaskaak

Er is vertrouwen in Groenendijk als opvolger van Petrovic als trainer. Huttinga: ,,Ik ben blij dat hij het is geworden en niet die blaaskaak van een Maaskant. Ik denk dat Groenendijk en Heesen elkaar als duo goed aanvullen."



Dommanschet: ,,Ik herinner me nog dat ik op Midden-Noord stond toen hij net van ADO naar Roda was verhuisd en met zijn nieuwe ploeg in het Zuiderpark speelde. Ze kwamen achter en wij zongen: Alphons, we zien tranen in je ogen."



,,Ik vind wel dat ze Petrovic nog één wedstrijd hadden moeten geven", vervolgt Dommanschet. ,,Had het als leiding van ADO Go Ahead nog even afgewacht. Dan had je kunnen zien of de spelers echt voor de trainer door het vuur wilden gaan. Als dat niet het geval was geweest, had je hem alsnog kunnen wegsturen. Nu had Groenendijk maar twee trainingen voor zijn eerste wedstrijd. Dat is toch ook geen doen."



En nu wacht morgenmiddag dus Feyenoord, de trotse koploper. De verwachtingen zijn niet erg hoog gespannen. ,,Van Feyenoord mag je in deze situatie verliezen", stelt Huttinga vast. ,,Als het maar geen 0-5 of 0-6 wordt, dat zou het zelfvertrouwen voor de zoveelste keer een knauw geven."



De eigenaar van Leo's Koffiehuis sluit een verrassing toch niet uit. ,,Wie had nou verwacht dat Barcelona deze week met 4-0 op zijn reet zou gaan? Je weet het nooit. Meijers is weer terug en Havenaar heeft met het tweede gespeeld, én gescoord."



,,En Feyenoord zit ook niet lekker in zijn vel. Meneer Kramer die bij de training niet kwam opdagen, meneer Kuyt die ontevreden is. Als de wedstrijd begint, hebben Ajax en PSV de punten misschien al binnen en dat zet druk op Feyenoord. Ze hebben het in Den Haag vaak moeilijk, hè."



Drie punten

Dommanschet is uitgenodigd in het stadion, en zal er zelf bij zijn. ,,Drie punten dan maar?" In zijn café zal morgen zoals elke week gezamenlijk door een groep ADO-getrouwen naar de wedstrijd worden gekeken.



,,De animo wordt de laatste tijd wel wat minder", vertelt Dommanschet. ,,Er valt gewoon weinig te juichen. We hebben zelfs bij een wedstrijd de tweede helft het geluid uitgezet en de muziek aangedaan. Om nog wat vrolijkheid te creëren.



,,Dat had ik in mijn negen jaar hier nog niet eerder meegemaakt. Ik zit nog niet in zak en as, maar de 18de plaats is wel de 18de plaats. En de rest blijft punten pakken. Het wordt spannend."



,,We gaan er gewoon als een baksteen uit", voorspelt een sombere aanhanger op de veelbezochte website Clubachterdeduinen.nl. Reactie van een meer optimistische fan: ,,Man, man, sommige supporters lullen alsof we al gedegradeerd zijn. Het scheelt maar een puntje, hoor."