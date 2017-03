'We wilden het ultieme liedje schrijven over Den Haag'

Blauwe maandag

De stad verdient een lekker nummer, vindt de band. Bohdi heeft een blauwe maandag in het centrum van Rotterdam gewoond, bekent hij. ,,Maar ik wist niet hoe snel ik terug moest naar Den Haag. Deze stad heeft veel meer te bieden waar ik op uit ben.''



Deze zomer is geschreven op basis van een lied dat Bodhi al eerder had gesitueerd in de groen-gele stad en dat hij al langer in zijn eigen repertoire heeft, maar dan in een minder zonnige versie. ,,Het zit niet in mijn natuur om iets vrolijks te maken'', zegt hij thuis in Wateringseveld. ,,Mijn nummer ging over een zwerver. Een heel zwaar verhaal. Maar bij optredens merkte ik dat mensen toch vrolijk werden van het refrein, ook al ging het over de gruwelijke omstandigheden waardoor de hoofdpersoon zwerver was geworden.''



Mensen vrolijk maken dus. De band kreeg er veel behoefte aan door het overlijden van Marcel Pronk aan kanker, vorig jaar. Hij was bandlid én naamgever van de groep. ,,Dan kom je er weer eens achter dat er eigenlijk maar één manier van leven is'', zeggen de bandleden. ,,Je leeft of je bent dood.'' Bodhi: ,,Marcel was zo sterk en luchtig. Terwijl wij als vier gezonde jongens ons druk maken over dingen waar je als gezond mens van wakker ligt.'' De dood van Marcel schudde de band wakker en toen Deze zomer eruit rolde voelde dat goed.



Iconen

Voor de clip, opgenomen rond Haagse iconen als het Binnenhof, de Scheveningse Pier en de duinen, tekent Ongkiehong. Behalve bandlid is hij ook directeur van communicatiebureau cimon, dat vorig jaar nog de opening verzorgde van het opgeknapte station Den Haag Centraal. ,,In de clip komen ook onze kinderen voor'', zegt hij. ,,Mijn dochter moest ervoor in bikini de zee in. Steenkoud!'' Maar ze deed het, voor het 'zomer in Den Haag-gevoel'.