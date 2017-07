'We willen nu op de rem trappen'

Het zit even niet mee voor de Legoliefhebbers in politiek Den Haag. Eerst viel de vijfpartijencoalitie bijna over de komst van het attractiepark naar Scheveningen, nu dreigt Legobondgenoot PVV de boel te blokkeren. En ondertussen blijven linkse coalitiefracties de wethouders doorzagen over vermeende staatssteun aan de betrokken ondernemers. De HSP en de PvdA willen zelfs dat hiervan melding wordt gemaakt bij de Europese Commissie.

PVV-raadslid Daniëlle de Winter vraagt vandaag, tijdens het laatste debat, voor de zomer om een pas op de plaats.

Quote Wij hebben geleverd, maar Merlin komt het niet na Daniëlle de Winter Waarom zijn jullie plots zo kritisch?

,,Je gaat ook niet alvast een huis verbouwen als je het nog niet hebt gekocht! Het college wil nu verder met de ontwikkeling terwijl het moederbedrijf nog geen definitief ‘ja’ heeft gezegd. We moeten niet op hoop van zegen van start gaan. We moeten wachten tot de contracten zijn getekend.’’



Het college heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. Waarom overtuigt u dat niet?

,,We gaven ons vertrouwen begin dit jaar, maar nu wachten we al vier maanden. Wij hebben geleverd, maar Merlin komt het niet na. En wij moesten haast maken omdat Merlin anders zou afhaken.’’

Dus nu breekt de PVV met deze Legocoalitie en lopen jullie weg?

,,Totaal niet. Legoland is van harte welkom, maar we moeten het in de juiste volgorde doen. We moeten het college blijven controleren, de vinger aan de pols houden. Het stukslaan van belastinggeld, daar strijden wij altijd tegen.’’