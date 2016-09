'We wisten dat er van alles mis was gegaan'

Marteling

Bij de aanhouding door de agenten twee minuten later was er volgens de onderzoekers geen taakverdeling. De groepscommandant vocht mee, terwijl hij leiding had moeten geven. Eén agent gebruikte pepperspray. Hij smeerde wat op zijn handen en wreef het bij Mitch in zijn ogen. ,,In ander verband is dit wel betiteld als marteling'', schrijft Timmer, die naderhand geen commentaar wil geven.



Na drie minuten duwen, trekken en vuistslagen uitdelen lukte het om de Arubaan te boeien, waarna hij buiten bewustzijn een ME-bus in werd gedragen. In plaats van een ambulance te bellen, zoals in de voorschriften staat, reden ze met hem weg naar het politiebureau. Met reanimatie zou pas begonnen zijn nadat er al vijf minuten geen hartslag meer te voelen was.



Lila Henriquez, die gisteren vanuit Aruba naar Nederland vloog, is verrast door het rapport van de wetenschappers. Ze wist niet dat het verscheen, maar wat haar betreft spraken de beelden van de filmpjes die op internet werden verspreid al voor zich. ,,Hoe ze hem bewusteloos het busje inhesen...'' En nicht Yvonne, aanwezig bij de fatale arrestatie: ,,Ze bleven maar op hem inmeppen. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik voelde me onmachtig.''



Vervolging

Het Openbaar Ministerie licht vandaag om 12.00 uur de nabestaanden in of tot vervolging van de agenten wordt overgegaan. Volgens advocaat Gerald Roethof - die de stiefkinderen van Mitch Henriquez bijstaat - is er maar één conclusie mogelijk. ,,De rechter moet hierover oordelen. Er zijn heel veel fouten gemaakt. Het onderzoek van de deskundigen maakt duidelijk dat ze bijvoorbeeld veel te snel begonnen zijn met de aanhouding. Ze hadden onderling geen overleg en gingen er met ongeoorloofd geweld opaf.''