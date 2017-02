Weduwe 't Hooft: oude wonden open

P. zegt onschuldig te zijn en eist van de staat originele sporen om nieuw dna-onderzoek te doen. Daarmee kan hij mogelijk een herzieningsverzoek indienen.



De weduwe laat via haar advocaat Ad Westendorp weten dat hiermee opnieuw een onzekere periode aanbreekt. ,,Alles wordt weer opgerakeld. Ze is ervan overtuigd dat P. het gedaan heeft. Nu vraagt ze zich af: zou hij er dan toch zo maar mee weg komen?''



Niet verwerkt

Volgens Westendorp heeft ze het leed en de hectische periode die na de dood van de vastgoedbaas volgden nog lang niet verwerkt. ,,Niet alleen had ze verdriet omdat haar man vermoord was, na zijn dood kwamen er allerlei schuldeisers op haar af. Mensen om haar heen werden ernstig bedreigd opdat zij zou betalen. Ze is naar het buitenland gegaan en wil niet meer terug. Voor haar is het nog alsof het gisteren is gebeurd. Ze probeert het een plek te geven.''



Victor 't Hooft werd in november 2007 bij zijn huis aan de Haagse Bezuidenhoutseweg doodgeschoten. P. werd hiervoor aangehouden. Onder andere op het wapen en de geluiddemper werden dna-sporen van hem aangetroffen.



Met Geert-Jan Knoops wil P. nu nieuw dna-onderzoek om met de huidige technieken te kijken of zijn dna mogelijk is versleept. Ook is er nog dna van een onbekend gebleven man, waar meer onderzoek naar gedaan kan worden.