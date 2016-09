Weer 28 maanden geëist tegen masserende ex-agent

'Vrijwillig'

,,Ze is vrijwillig de massagekamer binnengegaan", zegt de advocaat van F. dinsdag, tijdens de hervatte rechtszaak, over een van de slachtoffers. Een ander meisje zou met F. gemaild hebben dat ze 'niet kon wachten op de eerste sessie'. De advocaat citeert uit de vele 'lieve appjes' die ze F. gestuurd zou hebben. De verdachte zou bij de vrouwen alleen maar de onderbenen gemasseerd hebben.



Volgens haar hebben de slachtoffers zich tijdens de politieverhoren laten sturen door de ondervragende agenten, zodat er uiteindelijk een gitzwart verhaal over F. uitrolde. De officier van justitie meent echter dat filmbeelden uit de massagekamer aantonen dat F. wel degelijk ontucht pleegde.



De advocaat van de twee zussen valt de officier van justitie bij. ,,Iedereen kon aan zijn water aanvoelen dat er iets niet klopte'', zegt zij. Een oudere man van boven de vijftig, hoort niet op een intieme manier met jonge vrouwen om te gaan. Wietze F. staat aan het eind van de zitting op uit het beklaagdenbankje. ,,De beschuldigingen kloppen niet'', zegt hij. ,,Ik ben altijd eerlijk geweest.''



Uitspraak over twee weken.