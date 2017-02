Weerstand in regio tegen islamscholen

Staatssecretaris

Een soortgelijke zaak speelt in Westland. Weliswaar stemde de gemeenteraad daar vorige zomer nipt vóór de komst van de school, maar staatssecretaris Dekker van Onderwijs stak er een paar maanden later alsnog een stokje voor. Volgens hem klopt de argumentatie in de aanvraag van Maas niet. Die voorspelt dat er 500 leerlingen afkomen op de school, op basis van een vergelijking met de gemeente Maatstricht. Dekker stelt echter dat het percentage niet-westerse allochtonen in de Limburgse stad hoger ligt dan in Westland. De vergelijking zou dus mank gaan.



Maas vecht ook dat besluit aan, via een beroep bij het ministerie van Onderwijs. De zaak dient volgens hem binnen enkele maanden. ,,Het stichten van een nieuwe school, dat is echt hogere wiskunde'', zegt Maas. ,,Het is enorm ingewikkeld. Zo moet je je prognoses baseren op gegevens in andere steden, maar er is geen gemeente in Nederland die écht op een andere lijkt.''