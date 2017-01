'Weg met al dat vuurwerk op m'n auto!'

Het was goed druk gisteren bij Anac Carwash, de wasserette naast winkelcentrum Bogaard in Rijswijk. Een onafgebroken stroom auto's onderging er een behandeling van drie minuten: inzepen, spoelen én door de borstels.



Een wasbeurt die wel vaker hard nodig is na de jaarwisseling. Veegploegen nemen de straten onder handen, maar vuurwerk blijft vaak gewoon liggen op in woonwijken geparkeerde auto's. ,,Mijn auto was serieus vies, er lagen allemaal rode rotjes op het dak'', vertelt meneer Pronk uit Rijswijk als hij de wasserette verlaat. En dat terwijl hij toch in een rustige wijk woont.



Op de tweede dag van het jaar (op nieuwjaarsdag is de wasstraat gesloten) is het altijd druk, weet Sjoerd Zandstra, bedrijfsleider bij Anac. ,,We verwachten vandaag 500 klanten, terwijl er op een normale dag tussen de 200 en 300 auto's door de wasstraat rijden.''



Harry Zomerhuis uit Den Haag haalde gisteren voor de laatste keer zijn bedrijfsauto door de wasstraat. Hij moest hem een paar uur later inleveren. ,,Ik ben per vandaag met pensioen, dus ik moest de auto wel laten wassen. Maar hij was wel héél erg vies door het vuurwerk," lacht Zomerhuis, die na de wasbeurt nog zelf even de puntjes op de 'i' zette.



Gelukkig gaat het niet om hardnekkig vuil. Het is vooral kruit en dat is makkelijk te verwijderen, legt Zandstra uit. ,,Er is geen speciale behandeling nodig, de wasbeurt is als normaal.''



Toch balen veel automobilisten wel een beetje. ,,Er is maar een klein aantal mensen dat vuurwerk afsteekt. Eigenlijk veroorzaken zij deze overlast. Ik zou wel voor een georganiseerde vuurwerkshow zijn'', verzucht één van hen.