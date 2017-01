'Wegen kunnen niet dicht voor corso op een werkdag'

De nieuwe route van het Westlandse evenement zou namelijk betekenen dat de dagindeling verandert. Zo zou de botenstoet op vrijdag in plaats van de Rijnlandroute, de Delflandroute varen, zaterdag van Delft naar Den Haag en weer naar Westland gaan en zondag zou de Westlandse dag zijn die eindigt in Honselersdijk. Maar bij het leggen van de logistieke puzzel stuitte het Varend Corso in Den Hoorn op een probleem.



N468

Volgens een gemeentelijk woordvoerder van Midden-Delfland zou het Varend Corso met de nieuwe route op vrijdag van Schipluiden naar Den Hoorn varen en dan naar Delft gaan. ,,Daarvoor moeten wegen worden afgesloten. De belangrijkste is de N468, de Rijksstraatweg. Deze kan niet op werkdagen en zeker niet tijdens het spitsuur worden afgesloten in verband met de verkeersintensiteit. In iets mindere mate geldt dat ook voor de Hoornseweg in Den Hoorn. Dat is dus de reden waarom de nieuwe route niet uitvoerbaar is.''



Dit jaar vaart het Varend Corso daarom de gebruikelijke route. Corso-woordvoerder Jan Verheij geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar houdt vol dat ze niet gezwicht zijn voor de sentimenten. ,,Als we niet op technische problemen waren gestuit, hadden we vastgehouden aan de nieuwe route. Waar we ons wel op hebben verkeken, is dat het veel breder is dan Westland.''