Wel boodschap aan vluchteling op papieren tram

Met zijn viertjes gingen de jongeren langs de tramhokje op het Spui in het Haagse centrum om omstanders te vragen alsnog een boodschap aan vluchtelingen achter te laten. Dit mochten ze schrijven op een papieren tram. Die werden vannacht rond half 1 nog in elkaar geknutseld.



,,Ik las het nieuws over de HTM die de Vluchtelingwerkreclame niet wilde en dacht; daar moeten we iets tegen doen'', vertelt Willemijn Kadijk, voorzitter van DWARS Leiden-Den Haag.



Wat er met de papieren trams gaat gebeuren weet ze nog niet precies. ,,Of we laten ze hier hangen in de publieke ruimte of we bieden ze aan HTM aan.'' Het laten hangen, vindt ze ergens wel 'risky'. ,,Dan riskeer je een boete voor vervuiling. Maar als we dat doen, laten we ze niet hangen, dat is milieuvervuiling. Daar zijn we te hippie voor.''