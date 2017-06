Wel ijsjes, geen zumbales

Het is warm deze week, zo ook gistermiddag. Om niet te zeggen, verzengend heet. In (Haagse) verpleeghuizen is het Nationaal Hitteplan in werking getreden. En dat betekent extra drankjes aan laten rukken, activiteiten op een lager pitje zetten en véél bouillon uitdelen. Want het lijf op leeftijd wordt in de winter vaak moeilijk warm, maar in de zomer is precies het omgekeerde het geval. En het afkoelsysteem (lees: transpireren) werkt ook niet meer optimaal. Met alle risico's, zoals uitdroging, van dien.



Het personeel is met het zomerse weer extra alert, verklaart kwaliteitsfunctionaris Pauline Alting von Geusay. Dat is het belangrijkste, zegt ze. Belangrijker dan het uitdelen van ijsjes of bouillon. ,,Als je merkt dat iemand suffig wordt en je weet dat hij of zij bijvoorbeeld plastabletten gebruikt, dan moet je goed opletten.''