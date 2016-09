Werklozen leren vak in de bouw

Vertegenwoordigers van de bouwsector sluiten vanmiddag in Alphen aan den Rijn een overeenkomst met een aantal gemeenten in Zuid-Holland.

Zij hebben samen een ingenieuze oplossing bedacht om het tekort aan goed opgeleide mensen in de aannemerij te bestrijden en tegelijkertijd de werkloosheid onder laagopgeleiden aan te pakken: de aannemers stellen werk-opleidingsplekken beschikbaar voor mensen in de bijstand, terwijl gemeenten bij aanbestedingen van bouwprojecten eisen dat de aannemer stageplekken heeft.



Leertraject

,,Zo ontstaan voldoende plekken om iedereen een compleet leertraject te bieden'', zegt woordvoerder Linco Nieuwenhuyzen over de Infra Deal tussen brancheorganisatie Bouwend Nederland, gemeenten en onderwijsinstellingen.



In Dordrecht zijn al acht mensen op deze manier aan de slag, nu volgt de rest van Zuid-Holland. De gemeente Leidschendam­-Voorburg bijvoorbeeld spreekt af bij het project The mall of the Netherlands, de uitbreiding van winkelcentrum Leidsenhage, alleen nog in zee te gaan met aannemers met werk-opleidingsplekken.



Zuid-Holland telt 58.000 lager opgeleiden zonder baan. ,,De 300 banen die nu zijn afgesproken in de Infra Deal is een aantal dat onderwijsorganisatie SPG kan behappen'', zegt Linco Nieuwenhuyzen. ,,De ervaring in Dordrecht leert ook dat lang niet alle bijstandsgerechtigden aan de slag kunnen in de bouw, maar we kijken wel of dit project later nog verder kan worden uitgebreid.''