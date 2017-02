Werkstraf geëist na stalking tot in het Haags stadhuis

De man zou zich volgens de officier schuldig gemaakt hebben aan stalking van de gemeenteambtenaar. ,,We waren haast dagelijks met mijnheer bezig", verklaarde een beveiliger in het Atrium bij de politie. De verdachte meldde zich dan bij de receptie met de mededeling dat hij zijn ex-partner wilde spreken. Ook belde hij haar leidinggevenden en eiste op dwingende toon dat de vrouw, met wie de Hagenaar twee kinderen heeft, hem zou terugbellen.



Dreigend

De vrouw en ook haar zus zouden allerlei berichten via e-mail en WhatsApp hebben ontvangen, die een dreigende inhoud konden hebben. ,,Iedere man die bij mijn kinderen komt, ga ik kapot schieten", stond er in een mail. Hij verstuurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) intimiderende Arabische boodschappen, zoals een shariatekst over de steniging van ontrouwe vrouwen.



,,Mijnheer gaat maar door", zei de officier van justitie gisteren bij de Haagse rechtbank. ,,We spreken hier over een ernstige vorm van belaging."



Zelfs nadat hij al een contactverbod had gekregen bleef de Hagenaar naar haar zoeken. Hij wist ook haar geheime adres te achterhalen. De verdachte liet zich gisteren niet zien op de strafzitting, ook al had de rechtbank hem verplicht om te komen.



Schoonfamilie

Volgens zijn advocaat wordt de man ook bedreigd door zijn voormalige schoonfamilie. Die zou hem al bijna een keer aangereden hebben. Ook zou de vrouw spullen van hem verduisterd hebben. ,,Zijn grootste frustratie is nog wel dat hij zijn kinderen niet meer kan zien'', vertelde zijn raadsvrouw.



De Hagenaar en zijn ex-partner waren in 2012 voor de Marokkaanse wet getrouwd in hun geboorteland, maar het huwelijk werd niet in Nederland erkend. Daardoor kon de Hagenaar geen aanspraak maken op omgangsrecht.



De Hagenaar ontkent dat hij haast dagelijks de vrouw op haar werk opzocht. ,,Ik ben er maar twee keer geweest", verklaarde hij bij de politie. De dreigende mails waren door zijn ex-partner en haar zus zelf verstuurd, om hem zwart te maken, aldus de verdachte.



Uitspraak volgt over twee weken.