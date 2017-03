Werkstraf geëist voor aanranding

,,Ik kom al jaren in de stad en ik heb me ten opzichte van vrouwen nooit misdragen", zei Fabian P. gistermiddag bij de Haagse rechtbank. De vrouw was met een zus op stap en hij met een vriend. Ze dronken gezellig wat. Buiten zou het misgegaan zijn.



In een portiek zou hij haar betast hebben, terwijl ze dat niet wilde. Daarbij zou hij haar broek opengescheurd hebben. Volgens de verdachte was er niet zoveel gebeurd. Ze waren aan het zoenen, toen de stemming bij de vrouw plots omsloeg.



P. zou toen meteen opgehouden zijn. ,,Mijn cliënt was niet aan het doordrammen", vertelde zijn advocaat. ,,Hij heeft respect voor vrouwen." Volgens de raadsman is er onvoldoende bewijs tegen P. De politie heeft niet eens gezocht naar dna-sporen op de gescheurde broek van de vrouw, terwijl dat wel voor de hand lag.



De officier van justitie twijfelde niet dat P. het slachtoffer heeft aangerand. De zus met wie ze was gaan stappen, zag meteen dat de vrouw overstuur was toen ze uit het portiek kwam. Bij de politie zou het slachtoffer ook een consistent verhaal hebben verteld over de aanranding.



Gedronken

De officier vermoedde dat de verdachte te ver gaat als hij gedronken heeft. ,,Dan doet hij dingen die hij niet moet doen."



Dat zou mogelijk ook de reden geweest zijn dat hij in september 2016 mot kreeg in het Haagse stadscentrum met agenten, na een melding over overlastgevend gedrag. Hij zou de dienders volgens de officier beledigd en bedreigd hebben.



P. heeft al tien dagen vastgezeten. De officier eiste dat hij daarnaast voor de aanranding en het incident met de agenten een werkstraf van 100 uur krijgt.



Volgens zijn advocaat vloeide zijn ruzie met de politie voort uit ergernis over 'etnisch profileren'. De gekleurde verdachte was het zat dat hij zich weer eens moest legitimeren.



Uitspraak over twee weken.