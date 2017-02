Werkstraf geëist voor in elkaar schoppen stapper

Het 23-jarige slachtoffer uit Vlaardingen, dat eerder voor zijn aandeel in de vechtpartij een werkstraf van 40 uur hoorde eisen, zou ruim 1.100 euro schadevergoeding moeten krijgen van de drie voor een opgelopen gebroken neus en gezichtsletsel.



Stomp

Hij zou na discobezoek het drietal hebben uitgedaagd, de jongste broer een stomp op zijn hoofd hebben gegeven en een trap in de rug. Na de opvolgende knokpartij met meerdere discobezoekers, verscheen de politie, vluchtten de vechtjassen en bleef het bewusteloze slachtoffer achter. Van de vechtpartij kon hij zich later niets herinneren.



Maar een kennis meldde dat meerdere mannen op hem intrapten en bij de twee broers zat bloed van de Vlaardinger op de schoenen. ,,Dat moet van het trappen komen, want het zat bovenop de schoenen. En toen de politie kwam, verstopten verdachten zich achter auto's. Dat doe je niet als je niks te verbergen hebt,'' aldus de aanklager.



Ontkennen

De broers ontkennen op het slachtoffer te hebben ingetrapt. ,,Hij begon. Wij zijn drie keer weggelopen en hebben ons alleen verdedigd. We waren geschrokken en angstig door de situatie, waarvan we wegvluchten achter de auto's. Niet voor de politie,'' zei de oudste broer.



De rechter doet over twee weken uitspraak.