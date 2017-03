Werkstraf stagiair na diefstal 14.000 euro

Tijdens de strafzitting vanmiddag ontkende de verdachte. ,,Ik heb nooit die pinpas in handen gehad", zei ze met grote stelligheid. De pinpas van het notariskantoor lag in de bedrijfskas, mét de pincode. Daar kon volgens haar iedereen bij. Het geld zou ze helemaal niet nodig hebben gehad.



Maar volgens de officier van justitie is de mbo-scholiere duidelijk te herkennen op camerabeelden van de automaten in Den Haag waar het geld is gepind. De vrouw die de biljetten opnam had net als de verdachte gaatjes in haar oren en twee moedervlekken onder haar ogen. In korte tijd werden in oktober vorig jaar met de pinpas grote bedragen opgenomen, van enkele honderden euro's tot 2.000 euro.



Ernstig

Ook de rechter concludeerde tijdens de zitting dat de verdachte en de vrouw bij de pinpasautomaten één en dezelfde persoon zijn. ,,Dit is heel ernstig", zei de rechter over de verduistering.



Eigenlijk wilde ze de scholiere naar de gevangenis sturen, maar omdat de Zoetermeerse nog een kind thuis heeft hield de rechter het bij een werkstraf van 150 uur. Dat is dertig uur meer dan de officier van justitie eiste. Verder krijgt ze een voorwaardelijke celstraf van één maand en moet ze het notariskantoor ruim 14.000 euro terugbetalen.



Volgens het notariskantoor is er nog meer geld door de verdachte verduisterd, in totaal 23.000 euro. Dat acht de rechter echter niet bewezen.