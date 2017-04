Werkstraf voor aanranding tijdens stapavond in Den Haag

De jonge vrouw was met een zus op stap, en de verdachte met een vriend. Ze dronken gezellig wat, maar buiten zou het misgegaan zijn. In een portiek betastte hij het slachtoffer.



Zoende

Tijdens de rechtszitting twee weken geleden ontkende P. de aanranding. ,,Ik kom al jaren in de stad. Ik heb me nooit misdragen qua vrouwen." Hij zoende wat met verdachte, maar zou er mee opgehouden zijn toen ze niet meer wilde.



De rechtbank hecht meer waarde aan de verklaringen van de zus van het slachtoffer. Die zag haar overstuur en trillend uit het portiek komen. Volgens de rechtbank had de vrouw tegen haar wil seksuele handelingen moeten ondergaan. ,,Een zeer beangstigende situatie voor haar", zei een rechter gisteren tijdens de uitspraak.



Overlast

De Hagenaar is ook schuldig bevonden aan bedreiging en belediging van agenten in september vorig jaar. Hij werd in het stadscentrum aangehouden na een melding over overlastgevend gedrag. Daarbij maakte hij politiebeambten uit voor 'kankerhonden', en dreigde ze te slaan. Op het politiebureau zou de verdachte een luikje in een celdeur kapotgemaakt hebben.