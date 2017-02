Werkstraf voor dronken doorrijder

Het ongeluk gebeurde om half vier 's morgens op de rechterrijbaan van de rijksweg A12, in de richting van Den Haag naar Utrecht. De man heeft erkend dat hij degene was die achter het stuur zat, dat hij zeker tien glazen whisky op had en de vangrail en de auto van het slachtoffer heeft geraakt. Die auto is daardoor tegen de rechtervangrail terecht gekomen. De auto van de vrouw was ernstig beschadigd. De bestuurdersstoel was bijvoorbeeld helemaal afgebroken.



De rechtbank neemt het de dader niet alleen kwalijk dat hij met zoveel alcohol op achter het stuur zat, maar vooral dat hij het gewonde slachtoffer achterliet en er vandoor ging. Toch was de straf aanzienlijk lager dan de celstraf van negen maanden die door justitie was geëist. Ook was er om vijf jaar rij-ontzegging gevraagd.