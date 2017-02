Werkstraf voor prostituee na poging omkopen politie

De officier van justitie vindt de poging tot omkopen kwalijk. ,,Integriteit staat bovenaan." Maar hij eist geen celstraf, omdat de verdachte zwanger is. Een werkstraf van 60 uur past om te laten zien 'dat we zoiets niet doen in Nederland'.



Op 18 september 2016 belde de vrouw de politie. Ze had ruzie gehad met haar vriend die haar geslagen zou hebben. In de woning aan de Edisonstraat in Den Haag zagen agenten twee straalbezopen mensen. De vriend die op de bank lag, werd weggestuurd.



'Likken'

Jurgita zou een biljet van 500 euro in de zak van een van de agenten hebben gestopt. Er werd hem gezegd dat hij het geld mocht houden als zij en haar dochter niet naar het bureau hoefde. Het 5-jarige meisje zat in een andere kamer. Aan de andere agent zou ze gevraagd hebben of hij wilde neuken of haar kontje likken.



Jurgita was vandaag zelf niet aanwezig bij de politierechter. Volgens haar advocaat 'op advies van haar dokter'. De vrouw is vijf maanden zwanger. Verder is ze uit de prostitutie gestapt, waar ze vorig jaar nog in werkte en had ze een prik genomen tegen haar drankprobleem.



De rechter vindt dat een extra waarschuwing nodig is. Zij veroordeelt de vrouw voor poging tot omkoping tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een werkstraf van 30 uur. De Litouwse wordt vrijgesproken van het aanbieden van seksuele diensten, omdat ze als prostituee dat al bij iedereen deed. Zij krijgt het biljet van 500 euro niet terug; dat wordt verbeurd verklaard.