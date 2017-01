Westlanders maken zich op voor alternatieve Elfstedentocht

De omstandigheden op de Weissensee zijn een tikkeltje anders dan die in Friesland. ,,We zijn de derde ploeg die rijdt", verduidelijkt teamgenoot Piet Opstal (67) de situatie op het Oostenrijkse meer.



,,Op het moment dat wij starten is er dus al aardig wat slijtage aan het ijs opgetreden. Daarnaast is het eerste gedeelte - we vertrekken om 07.00 uur 's ochtends - nog in de duisternis en zijn de Oostenrijkers niet zo stipt in het schoonvegen van het ijs. Ze zijn nogal gesteld op hun 'mit­tag­ruhe'. Met scheuren en barsten in het ijs kan je een doodsmak maken. Als het tegelijkertijd sneeuwt, is het helemaal een barre tocht. Ik ben zelf ook wel eens gevallen, maar dat liep gelukkig goed af."



Bij wie dat niet het geval was, is Ank ten Have (69) uit Honselersdijk. Vorig jaar brak ze haar pols toen ze nét in Techendorf - de verblijfplaats van de Westlanders - was aangekomen. ,,We wilden even oefenen, de baan verkennen", vertelt ze als ze tijdens de training op De Uithof even pauzeert. ,,Maar door een flinke barst in het ijs viel ik. Mijn man en ik zijn nog wél de hele week in Oostenrijk gebleven. Ook als je niet schaatst, is het namelijk één groot feest. We zijn met zo'n grote groep. Dat zorgt voor heel veel gezelligheid."