Wethouder worstelt met wachtgeld

Wettelijk

Een week voordat Weverling zijn wethouderschap neerlegt, is hij nog stellig: hij zal het wachtgeld aanvaarden. ,,Ik heb er wettelijk recht op en als het goed is, is het maar voor een zeer korte periode'', stelt hij. Het is voor hem een principiële zaak. ,,Laten we hier nu niet te krampachtig over doen. Als je nog mensen wilt voor dit ambt, moeten we niet in zo'n kramp schieten.''



Op andere gemeentehuizen worden andere afwegingen gemaakt. Zo werkt Leeuwarder Harry van der Molen, nummer acht bij het CDA, door tot 15 maart. Dat is hij het college en zijn partij verschuldigd, meent hij, nu een andere CDA-wethouder eind vorig jaar is opgestapt. ,,Ik vind het netjes om de nieuwe wethouder in te werken.''



Campagneactiviteiten plant Van der Molen zoveel mogelijk in de avonduren en de weekenden, zodat zijn werk er niet onder lijdt. ,,Het is heel druk, maar daar kies ik zelf voor.'' Van der Molen wil geen principiële uitspraken doen over wachtgeld. Welke keuze collega-wethouders maken, is aan hen. ,,Wachtgeld zal in een aantal gevallen onvermijdelijk zijn.''



Sparen

Dat geldt niet voor de Haagse D66-wethouder Ingrid van Engelshoven. Zij zwaait 16 februari voortijdig af om zich op de campagne te storten, maar maakt geen gebruik van wachtgeld. ,,Daarvoor is de wachtgeldregeling niet gemaakt'', zegt de nummer vijf op de lijst. ,,De politiek is een risicovol vak, maar als je als wethouder stopt om lid te worden van de Tweede Kamer, dan is dat een vrije keuze. Dat hoeft niet op kosten van de belastingbetaler.''



Ingrid van Engelshoven zegt de maand zonder inkomen uit eigen zak te betalen. ,,Beetje sparen om die vier weken door te komen kan best.''

Afgelopen dinsdag, op de dag voor zijn afscheid, meldt Weverling in een appje dat hij alsnog afziet van het wachtgeld. ,,Alles overdenkend ben ik tot de conclusie gekomen dat ik daarmee nog steeds een rekening bij de inwoners van Westland zou leggen. Campagne voeren op kosten van de gemeenschap voelt niet goed en past niet bij mij.''­