'Wethouders moeten onder ede getuigen over Haaglandia'

De Rijswijkse voetbalclub ging in augustus vorig jaar failliet. Tijdens een kort geding verklaarde de gemeente Rijswijk daarop dat ze de velden met spoed nodig had, omdat ze over het gebruik ervan al geruime tijd in gesprek was met diverse andere partijen. Over de juistheid van deze beweringen bestaat bij Haaglandia ernstige twijfel. Daarom wil de club de wethouders onder ede horen.



De rechter oordeelde in augustus dat Haaglandia geen gebruik meer mocht maken van de velden op het Prinses Irene Sportpark. De gemeente Rijswijk besloot eerder geen nieuwe gebruikersovereenkomst te verlenen, gezien het slechte perspectief op oplossingen voor de financiële problemen van de Rijswijkse voetbalvereniging. Zo had de club een huurschuld bij de gemeente van zo'n 70.000 euro.



Daarop volgden een aantal woelige weken, waarin gepoogd werd om met Haaglandia een doorstart te maken. Dat is niet gelukt. Een deel van de aanhang kon het faillissement van de club zó slecht verkroppen dat er bedreigingen werden geuit richting de gemeente Rijswijk. Van die bedreigingen heeft burgemeester Michel Bezuijen aangifte gedaan.